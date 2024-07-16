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Байден признал свою ошибку из-за фразы «в яблочко» в отношении Трампа

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Американский глава Джо Байден признал, что совершил ошибку, использовав слово «в яблочко» в своей публичной речи об экс-президенте Дональде Трампе.

«Это была ошибка использовать слово», — сказал Байден в интервью телеканалу NBC News. 

Президент США не смог повторить точно сказанную ранее фразу, но отметил, что, говоря «в яблочко», имел в виду сфокусироваться на словах и действиях Трампа. 

Ранее Байден заявил, что стар, но «чертовски» остр умом.

Байден отметил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре. Он также сказал, что никто не знает, изменило ли покушение на бывшего американского лидера ход предвыборной гонки.

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