Байден признал свою ошибку из-за фразы «в яблочко» в отношении Трампа
«Это была ошибка использовать слово», — сказал Байден в интервью телеканалу NBC News.
Президент США не смог повторить точно сказанную ранее фразу, но отметил, что, говоря «в яблочко», имел в виду сфокусироваться на словах и действиях Трампа.
Ранее Байден заявил, что стар, но «чертовски» остр умом.
Байден отметил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре. Он также сказал, что никто не знает, изменило ли покушение на бывшего американского лидера ход предвыборной гонки.