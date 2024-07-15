ОЗХО: Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия

Страны Запада собираются обвинить Москву в применении химоружия, заявил постоянный представитель России при ОЗХО, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад работает с техсекретариатом ОЗХО с целью «заставить его всё-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия».

Ранее в постпредстве России при организации заявили, что обвинения Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия, которая подтвердила уничтожение химоружия в России.