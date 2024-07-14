Трамп не меняет планы после покушения и отправится на съезд республиканцев
«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить «стрелку» или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании», — написал Трамп в Truth Social.
На съезде республиканцев партия выдвинет Трампа своим кандидатом в президенты, мероприятие пройдёт 15—18 июля.
На Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, в результате атаки он был ранен в ухо. Один участник митинга убит, ещё двое пострадали.
По предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс.