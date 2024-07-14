RT в Telegram
Подпишись

ABC: винтовка, из которой стреляли в Трампа, принадлежала отцу преступника

Короткая ссылка
Оружие, из которого стрелял Томас Мэтью Крукс в экс-президента США Дональда Трампа, принадлежало отцу злоумышленника, сообщает ABC со ссылкой на источники.

«Оружие, обнаруженное на месте покушения на Трампа, было законно приобретено отцом подозреваемого, как показало оперативное расследование», — сообщает телеканал.

По словам источника, полуавтоматическая винтовка AR-15 была куплена в 2013 году.

Как считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сотрудник Секретной службы США, который отвечал за безопасность на митинге Трампа, или не справился со своими обязанностями, или причастен к покушению на убийство.

Источники CNN отметили, что силовики усмотрели подозрительное поведение молодого человека, стрелявшего в Трампа в Пенсильвании, ещё до того, как экс-президент начал выступать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить