ABC: винтовка, из которой стреляли в Трампа, принадлежала отцу преступника

Оружие, из которого стрелял Томас Мэтью Крукс в экс-президента США Дональда Трампа, принадлежало отцу злоумышленника, сообщает ABC со ссылкой на источники.

«Оружие, обнаруженное на месте покушения на Трампа, было законно приобретено отцом подозреваемого, как показало оперативное расследование», — сообщает телеканал.

По словам источника, полуавтоматическая винтовка AR-15 была куплена в 2013 году.

Как считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сотрудник Секретной службы США, который отвечал за безопасность на митинге Трампа, или не справился со своими обязанностями, или причастен к покушению на убийство.

Источники CNN отметили, что силовики усмотрели подозрительное поведение молодого человека, стрелявшего в Трампа в Пенсильвании, ещё до того, как экс-президент начал выступать.