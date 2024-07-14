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CNN: силовики ещё до начала выступления Трампа начали следить за подозреваемым

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Американские силовики усмотрели подозрительное поведение молодого человека, стрелявшего в Дональда Трампа в Пенсильвании, ещё до того, как экс-президент начал выступать, сообщает источник CNN.
CNN: силовики ещё до начала выступления Трампа начали следить за подозреваемым
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что Томас Мэтью Крукс «вёл себя подозрительно возле рамок металлоискателей».

«Они сообщили об этом по рации, чтобы за ним проследили. По словам источника, эта информация также была передана в Секретную службу», — сообщает телеканал.

Как считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сотрудник Секретной службы США, который отвечал за безопасность на митинге Трампа, или не справился со своими обязанностями, или причастен к покушению на убийство.

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