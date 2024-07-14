Журналист Олтман: «радикальные элементы» подняли уровень ненависти к Трампу в США

В покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа виноваты ведущие американские СМИ, разведывательный аппарат и прогнившая судебная система, заявил в эфире RT ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман. Собеседник считает, что все они подняли уровень ненависти к Трампу со стороны «ненормальных» людей в США.

Олтман обратил внимание на то, что за пять дней до покушения нынешний глава Белого дома Джо Байден сказал, что нужно «нацелиться на Трампа».

«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — заявил ведущий.

Как считает доктор наук, бывший преподаватель Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд, демократы США запрограммировали людей, чтобы те «просто сошли с ума» от того, что касается Дональда Трампа, они спровоцировали «синдром помешательства на Трампе».

Американский телеведущий Стив Мальцберг в эфире RT отметил, что каждый день американские СМИ называют Дональда Трампа лжецом и угрозой демократии, но не осуждают, когда кто-то грозится его избить.