Доктор Ректенвальд: демократы вызвали в США синдром помешательства на Трампе
Как отметил собеседник, покушению на Трампа предшествовала очень провокационная риторика со стороны Демократической партии.
«Давайте не забывать, что буквально пять дней назад в разговоре со спонсорами [своей предвыборной кампании] — я не хочу сказать, что это был призыв к оружию, это лишь пример исходящей от демократов риторики — Байден сказал им: «Пора забыть про дебаты и нацелиться на Дональда Трампа». Это было пять дней назад», — сказал Ректенвальд.
Американский телеведущий Стив Мальцберг в эфире RT отметил, что каждый день американские СМИ называют Дональда Трампа лжецом и угрозой демократии, но не осуждают, когда кто-то грозится его избить.