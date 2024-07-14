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Доктор Ректенвальд: демократы вызвали в США синдром помешательства на Трампе

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Демократы запрограммировали людей, чтобы те просто сошли с ума от того, что касается Дональда Трампа, они спровоцировали «синдром помешательства на Трампе», заявил в эфире RT доктор наук, бывший преподаватель Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Как отметил собеседник, покушению на Трампа предшествовала очень провокационная риторика со стороны Демократической партии.

«Давайте не забывать, что буквально пять дней назад в разговоре со спонсорами [своей предвыборной кампании] — я не хочу сказать, что это был призыв к оружию, это лишь пример исходящей от демократов риторики — Байден сказал им: «Пора забыть про дебаты и нацелиться на Дональда Трампа». Это было пять дней назад», — сказал Ректенвальд.

Американский телеведущий Стив Мальцберг в эфире RT отметил, что каждый день американские СМИ называют Дональда Трампа лжецом и угрозой демократии, но не осуждают, когда кто-то грозится его избить.

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