Экс-офицер Беннетт: службы безопасности подозрительно медлили с защитой Трампа

Службы безопасности США не отреагировали на сообщения в сети о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Дональда Трампа, отметил экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT.

«Секретная служба была удивительно — если не подозрительно — медленной в защите президента, подобно тому, как они медлили с защитой президента Джона Кеннеди, когда он был застрелен в Техасе», — сказал Беннетт.

Очевидец ранее рассказал, что за пять минут до стрельбы говорил полиции о подозрительном человеке, но его проигнорировали.

Как отметил в эфире RT журналист-расследователь Бен Свонн, левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство» и американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

ФБР уже взяло на себя главенствующую роль в расследовании стрельбы на митинге сторонников Трампа в штате Пенсильвания. Экс-президент получил огнестрельное ранение правого уха.

По данным американских органов безопасности, в результате стрельбы на митинге один человек погиб, ещё двое оказались в критическом состоянии. По данным СМИ, в бывшего президента стрелял 20-летний мужчина.