Экс-офицер Беннетт: службы безопасности подозрительно медлили с защитой Трампа
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«Секретная служба была удивительно — если не подозрительно — медленной в защите президента, подобно тому, как они медлили с защитой президента Джона Кеннеди, когда он был застрелен в Техасе», — сказал Беннетт.
Очевидец ранее рассказал, что за пять минут до стрельбы говорил полиции о подозрительном человеке, но его проигнорировали.
Как отметил в эфире RT журналист-расследователь Бен Свонн, левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство» и американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
ФБР уже взяло на себя главенствующую роль в расследовании стрельбы на митинге сторонников Трампа в штате Пенсильвания. Экс-президент получил огнестрельное ранение правого уха.
По данным американских органов безопасности, в результате стрельбы на митинге один человек погиб, ещё двое оказались в критическом состоянии. По данным СМИ, в бывшего президента стрелял 20-летний мужчина.