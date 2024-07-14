ХАМАС опровергло сообщения о решении движения прекратить переговоры по Газе

Движение ХАМАС опровергло информацию о том, что якобы решило прекратить непрямые переговоры с Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом сообщил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

Как передаёт его слова ТАСС, то, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении движения прервать переговоры по урегулированию в секторе Газа в ответ на атаку ЦАХАЛ близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований.

Как ранее писало агентство Reuters, переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что действия Израиля в секторе Газа могут свести на нет все результаты переговоров.