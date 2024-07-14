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Reuters: переговоры о прекращении огня в секторе Газа остановили из-за Израиля

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Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения.

Об этом пишет Reuters.

«Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены после того, как три дня интенсивных переговоров не привели к выполнимому результату», — говорится в статье.

В издании также отметили, что у Израиля отсутствует «искреннее намерение достичь соглашения». 

Ранее в ХАМАС заявили, что более половины заложников погибли в результате действий израильских сил.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.

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