ХАМАС: более половины заложников погибли в результате действий израильских сил
Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хейя, передаёт ТАСС.
«(Нетаньяху. — RT) заявляет, что (на территории Газы. — RT) остались 120 (заложников. — RT), но он должен был сказать своему народу, что он убил десятки из них, более половины, возможно, около двух третей или даже больше», — сказал Халил аль-Хейя.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.
Также израильский лидер отметил, что Израиль приближается к победе над ХАМАС.