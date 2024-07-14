ХАМАС: более половины заложников погибли в результате действий израильских сил

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сообщить своим соотечественникам, что более половины из 120 заложников, которых до последнего времени удерживали радикалы в секторе Газа, погибли в результате действий израильских сил.

Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хейя, передаёт ТАСС.

«(Нетаньяху. — RT) заявляет, что (на территории Газы. — RT) остались 120 (заложников. — RT), но он должен был сказать своему народу, что он убил десятки из них, более половины, возможно, около двух третей или даже больше», — сказал Халил аль-Хейя.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.

Также израильский лидер отметил, что Израиль приближается к победе над ХАМАС.