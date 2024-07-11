Нетаньяху: Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до достижения всех её целей, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Трансляцию выступления премьера вела пресс-служба ЦАХАЛ.

«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — цитирует его ТАСС.

По словам Нетаньяху, без военного давления на ХАМАС израильская армия не сможет добиться освобождения заложников.

Ранее в районе Шуджайя на востоке города Газа было обнаружено более 60 тел после вывода войск Израиля.

Как заявил представитель ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть заключено в течение нескольких дней в случае позитивного ответа Израиля.