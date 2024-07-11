Нетаньяху: Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время
- AP
Трансляцию выступления премьера вела пресс-служба ЦАХАЛ.
«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — цитирует его ТАСС.
По словам Нетаньяху, без военного давления на ХАМАС израильская армия не сможет добиться освобождения заложников.
Ранее в районе Шуджайя на востоке города Газа было обнаружено более 60 тел после вывода войск Израиля.
Как заявил представитель ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть заключено в течение нескольких дней в случае позитивного ответа Израиля.