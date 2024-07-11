WAFA: более 60 тел нашли в районе Шуджайя после вывода израильских войск
- AP
Об этом пишет WAFA со ссылкой на источники.
Отмечается, что спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки всё ещё находятся под завалами. Военные ЦАХАЛ находились в этом районе около двух недель.
Более 85% жилых домов в Шуджайе было уничтожено из-за действий Израиля, сказано в материале.
10 июля израильские военные призвали всех палестинцев покинуть сектор Газа и направиться на юг, в более безопасное место.
Как заявил представитель ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть заключено в течение нескольких дней в случае позитивного ответа Израиля.