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WAFA: более 60 тел нашли в районе Шуджайя после вывода израильских войск

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В районе Шуджайя на востоке города Газа обнаружено более 60 тел после вывода войск Израиля.
WAFA: более 60 тел нашли в районе Шуджайя после вывода израильских войск
  • AP

Об этом пишет WAFA со ссылкой на источники.

Отмечается, что спасатели и медики извлекли более 60 тел погибших в Шуджайе, десятки всё ещё находятся под завалами. Военные ЦАХАЛ находились в этом районе около двух недель.

Более 85% жилых домов в Шуджайе было уничтожено из-за действий Израиля, сказано в материале.

10 июля израильские военные призвали всех палестинцев покинуть сектор Газа и направиться на юг, в более безопасное место.

Как заявил представитель ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть заключено в течение нескольких дней в случае позитивного ответа Израиля.

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