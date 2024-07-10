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Израиль отдал приказ об эвакуации палестинцев из сектора Газа

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Израильские военные призвали всех палестинцев покинуть сектор Газа и направиться на юг, в более безопасное место.
Израиль отдал приказ об эвакуации палестинцев из сектора Газа
  • AP

Об этом сообщает Associated Press. 

«Израиль проинформировал жителей Газы о приказе об эвакуации, сбросив листовки, призывающие «всех, кто находится в городе Газа», воспользоваться двумя «безопасными маршрутами» на юг, в район города Дейр-эль-Балах», — говорится в сообщении. 

Агентство уточняет, что большинство из 2,3 млн жителей сектора Газа уже покинули места своего проживания. Многие из них сейчас проживают в палаточных лагерях на юге. 

Ранее Израиль нанёс удар по радикалам на территории школы в лагере беженцев в Газе.

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