Израиль отдал приказ об эвакуации палестинцев из сектора Газа

Израильские военные призвали всех палестинцев покинуть сектор Газа и направиться на юг, в более безопасное место.

Об этом сообщает Associated Press.

«Израиль проинформировал жителей Газы о приказе об эвакуации, сбросив листовки, призывающие «всех, кто находится в городе Газа», воспользоваться двумя «безопасными маршрутами» на юг, в район города Дейр-эль-Балах», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что большинство из 2,3 млн жителей сектора Газа уже покинули места своего проживания. Многие из них сейчас проживают в палаточных лагерях на юге.

Ранее Израиль нанёс удар по радикалам на территории школы в лагере беженцев в Газе.