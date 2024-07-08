ХАМАС: действия Израиля в Газе могут обнулить результаты переговоров

Действия Израиля в секторе Газа могут свести на нет все результаты переговоров.

Об этом в телефонном разговоре с посредниками предупредил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, пишет ТАСС со ссылкой на заявление палестинского движения.

«Действия Израиля в Газе могут вернуть консультации в их исходную точку», — отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов Израиля, лидер политической организации «Национальная религиозная партия — Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич назвал поражением и унижением возможную сделку с ХАМАС.