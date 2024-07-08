RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС: действия Израиля в Газе могут обнулить результаты переговоров

Короткая ссылка
Действия Израиля в секторе Газа могут свести на нет все результаты переговоров.
ХАМАС: действия Израиля в Газе могут обнулить результаты переговоров
  • AP

Об этом в телефонном разговоре с посредниками предупредил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, пишет ТАСС со ссылкой на заявление палестинского движения.

«Действия Израиля в Газе могут вернуть консультации в их исходную точку», — отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов Израиля, лидер политической организации «Национальная религиозная партия — Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич назвал поражением и унижением возможную сделку с ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить