Песков: Кремль намерен внимательно наблюдать за президентской гонкой в США

Россия будет внимательно наблюдать за выборами президента в Соединённых Штатах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«У них, действительно, будут выборы. Посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто победит и сможет ли он стать президентом, если он победит», — заявил Песков.

Он отметил, что в данный момент в выборах всё не гарантированно и Кремль будет внимательно наблюдать за событиями.

Ранее президент США Джо Байден на митинге в американском штате Мичиган признал, что во время выступлений нередко допускает ошибки и путает имена, но исключил возможность своего выхода из предвыборной гонки.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп предложил Байдену провести на текущей неделе ещё одни дебаты.