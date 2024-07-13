Байден признал, что часто ошибается, но исключил выход из гонки

Президент США Джо Байден на митинге в американском штате Мичиган признал, что во время выступлений нередко допускает ошибки и путает имена, но исключил возможность своего выхода из предвыборной гонки.

Об этом информирует ТАСС.

«Вы могли заметить, что после дебатов пресса... обрушилась на меня с критикой. Я делаю много ошибок», — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что СМИ не уделяют такого внимания аналогичным ошибкам его основного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа.

«Я никуда не ухожу», — добавил Байден.

Ранее Байден заявил, что в силах одержать победу над Трампом.

Также в Белом доме отметили, что Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы.