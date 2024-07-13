Байден признал, что часто ошибается, но исключил выход из гонки
Об этом информирует ТАСС.
«Вы могли заметить, что после дебатов пресса... обрушилась на меня с критикой. Я делаю много ошибок», — сказал американский лидер.
При этом он подчеркнул, что СМИ не уделяют такого внимания аналогичным ошибкам его основного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа.
«Я никуда не ухожу», — добавил Байден.
Ранее Байден заявил, что в силах одержать победу над Трампом.
Также в Белом доме отметили, что Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы.