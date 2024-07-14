Премьер Индии осудил стрельбу на митинге Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил стрельбу на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.

«Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что насилию не место в политике и демократических государствах.

«Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы — с семьёй погибшего (участника митинга. — RT), ранеными и американским народом», — добавил Моди.

Ранее бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге.

Также президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа и атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.