Премьер Индии осудил стрельбу на митинге Трампа
Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.
«Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
При этом он подчеркнул, что насилию не место в политике и демократических государствах.
«Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы — с семьёй погибшего (участника митинга. — RT), ранеными и американским народом», — добавил Моди.
Ранее бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге.
Также президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа и атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.