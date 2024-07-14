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Обама выразил поддержку Трампу после стрельбы на митинге в Пенсильвании

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Бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Обамы, в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». 

«Хотя мы ещё не знаем, что точно произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьёзно», — сказал экс-глава Белого дома.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон осуждает стрельбу на митинге Трампа в Пенсильвании.

Также президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа и атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.

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