Президент Аргентины назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа и атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.

Об этом сообщил офис аргентинского лидера, передаёт РИА Новости.

«Пуля, которая коснулась его головы, это атака не просто на демократию, но и на всех тех, кто защищает [её] и живёт в свободном мире», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Милей выразил глубокое осуждение данного инцидента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после инцидента со стрельбой на его митинге в штате Пенсильвания.