Президент Аргентины назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа
Об этом сообщил офис аргентинского лидера, передаёт РИА Новости.
«Пуля, которая коснулась его головы, это атака не просто на демократию, но и на всех тех, кто защищает [её] и живёт в свободном мире», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что Милей выразил глубокое осуждение данного инцидента.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после инцидента со стрельбой на его митинге в штате Пенсильвания.