Глава МИД Израиля назвал операцию по ликвидации лидера ХАМАС оправданной

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что операция по ликвидации главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммада Дейфа «более чем оправданна».

Об этом он написал в соцсети Х.

«Операция по ликвидации военного лидера ХАМАС в Газе Мухаммада Дейфа, а также командира бригады в Хан-Юнисе Рафиа Саламэ более чем оправданна», — цитирует Каца РИА Новости.

Кроме того, израильский министр подчеркнул, что «весь свободный мир должен поддержать» Израиль и его борьбу против «иранской оси зла и радикального исламского терроризма».

Ранее в ХАМАС заявили, что более половины заложников погибли в результате действий израильских сил.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.