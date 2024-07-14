Глава МИД Израиля назвал операцию по ликвидации лидера ХАМАС оправданной
Об этом он написал в соцсети Х.
«Операция по ликвидации военного лидера ХАМАС в Газе Мухаммада Дейфа, а также командира бригады в Хан-Юнисе Рафиа Саламэ более чем оправданна», — цитирует Каца РИА Новости.
Кроме того, израильский министр подчеркнул, что «весь свободный мир должен поддержать» Израиль и его борьбу против «иранской оси зла и радикального исламского терроризма».
Ранее в ХАМАС заявили, что более половины заложников погибли в результате действий израильских сил.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.