RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Швеция участвует в сокрытии теракта на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Швеция участвует в международном сговоре с целью сокрытия теракта на «Северных потоках», поэтому страна и закрыла расследование диверсии, так и не найдя виновных, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Швеция участвует в сокрытии теракта на «Северных потоках»
  • РИА Новости

«Причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли. По сути, речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта», — сказала дипломат в Telegram.

По словам Захаровой, Стокгольму в этой «круговой поруке» отведена соответствующая роль.

Шведский премьер Ульф Кристерссон ранее дал интервью, в котором заявил, что Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что США сделали это так, как и «обещали, наверное, десятки раз».

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках» в интервью Карлсону, отмечал, что у ЦРУ нет алиби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить