Швеция участвует в международном сговоре с целью сокрытия теракта на «Северных потоках», поэтому страна и закрыла расследование диверсии, так и не найдя виновных, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли. По сути, речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта», — сказала дипломат в Telegram.

По словам Захаровой, Стокгольму в этой «круговой поруке» отведена соответствующая роль.

Шведский премьер Ульф Кристерссон ранее дал интервью, в котором заявил, что Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что США сделали это так, как и «обещали, наверное, десятки раз».

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках» в интервью Карлсону, отмечал, что у ЦРУ нет алиби.