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Экономист Сакс: Соединённые Штаты взорвали «Северные потоки»

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Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Прямое заявление об этом сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону. Сакс подчеркнул, что США сделали это так, как и «обещали, наверное, десятки раз».
Экономист Сакс: Соединённые Штаты взорвали «Северные потоки»
  • AP

«Но последний случай был, когда Байден сказал об этом, мне кажется, 7 февраля 2022 года. Возможно, у меня не те данные, но в заявлении для прессы он сказал, что если русские вторгнутся на Украину, то «Северному потоку» конец. И репортёр, который задал ему этот вопрос, кажется, из Германии, он был иностранцем, сказал: «Господин президент, как вы можете такое говорить? Как вы можете делать это?», а он смотрит и очень серьёзно говорит: «Поверьте мне, у нас есть способы», — сказал Сакс.

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках» в интервью Карлсону, отмечал, что у ЦРУ нет алиби.

Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала спецоперации России на Украине. В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали американские водолазы: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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