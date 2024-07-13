Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.

«Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в её экономической зоне. Оно было проведено традиционно, и следователи пришли к тому, что не могут кого-либо обвинить в этом», — сказал глава правительства в интервью Time.

Теперь для Швеции это дело закрыто, добавил Кристерссон.

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что США сделали это так, как и «обещали, наверное, десятки раз».

Президент России Владимир Путин, комментируя взрывы на «Северных потоках» в интервью Карлсону, отмечал, что у ЦРУ нет алиби.

Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала спецоперации России на Украине. В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали американские водолазы: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.