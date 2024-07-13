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Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

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Страны НАТО не успевают развивать свой ледокольный флот для противостояния России. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Россия наращивает боевую мощь в полярном регионе, и НАТО нужен план противодействия ей», — подчеркнул он в статье для агентства Bloomberg.

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены многократно увеличить ледокольный флот.

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