Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

Страны НАТО не успевают развивать свой ледокольный флот для противостояния России. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

РИА Новости

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«Россия наращивает боевую мощь в полярном регионе, и НАТО нужен план противодействия ей», — подчеркнул он в статье для агентства Bloomberg. Ранее в Белом доме заявили, что США намерены многократно увеличить ледокольный флот.