Глава партии в Нигерии: Боррель, вероятно, считает Африку джунглями
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По его словам, многие в мире думают, что африканцы подвергаются воздействию дезинформации, но это ложь.
«Европе, вероятно, необходимо пересмотреть свою этическую позицию. Для этого ей нужно пересмотреть [свою установку о том], что все, кто не мыслит и не действует, как они [европейцы], идут неверным путём», — заявил он.
Ранее Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».
Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».