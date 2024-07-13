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Глава партии в Нигерии: Боррель, вероятно, считает Африку джунглями

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, вероятно, считает Африку джунглями, а её жителей — зомби, которых можно перепрограммировать, чтобы они действовали в интересах Европы. Такое мнение в беседе с RT высказал один из руководителей правящей в Нигерии партии «Конгресс всех прогрессивных сил», Адаму Гарба II.
Глава партии в Нигерии: Боррель, вероятно, считает Африку джунглями
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, многие в мире думают, что африканцы подвергаются воздействию дезинформации, но это ложь.

«Европе, вероятно, необходимо пересмотреть свою этическую позицию. Для этого ей нужно пересмотреть [свою установку о том], что все, кто не мыслит и не действует, как они [европейцы], идут неверным путём», — заявил он.

Ранее Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».

Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».

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