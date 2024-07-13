Генсек ООН Гутерреш: настало время завершить конфликт в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что настало «самое время» закончить конфликт в секторе Газа, и призвал стороны достичь соглашения.

Об этом он написал в соцсети Х, передаёт РИА Новости.

«Сейчас самое время положить конец ужасной войне в секторе Газа... Настало время сторонам проявить политическое мужество и политическую волю, чтобы наконец достичь соглашения», — сказал Гутерреш.

Также президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время.