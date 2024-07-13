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Президент Ирана пообещал использовать все политрычаги для прекращения конфликта в Газе

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«В качестве первой меры моя администрация призовёт соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта», — сказал иранский лидер.

Также Пезешкиан пообещал, что создаст баланс в отношениях со всеми странами.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран дорожит дружбой с Россией и Китаем.

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