Президент Ирана пообещал использовать все политрычаги для прекращения конфликта в Газе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«В качестве первой меры моя администрация призовёт соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта», — сказал иранский лидер.

Также Пезешкиан пообещал, что создаст баланс в отношениях со всеми странами.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран дорожит дружбой с Россией и Китаем.