Президент Ирана пообещал использовать все политрычаги для прекращения конфликта в Газе
Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.
«В качестве первой меры моя администрация призовёт соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта», — сказал иранский лидер.
Также Пезешкиан пообещал, что создаст баланс в отношениях со всеми странами.
Кроме того, он подчеркнул, что Иран дорожит дружбой с Россией и Китаем.