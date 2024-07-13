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Новый президент Ирана пообещал, что создаст баланс в отношениях со всеми странами

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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в своей программе, что его правительство создаст баланс в отношениях со всеми странами.

Послание, адресованное мировому сообществу, было опубликовано иранской газетой Tehran Times.

«Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами», — говорится в сообщении.

Также Пезешкиан заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем.

Кроме того, иранский лидер подчеркнул, что Тегеран стремится к миру для народов России и Украины.

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