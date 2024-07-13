Новый президент Ирана пообещал, что создаст баланс в отношениях со всеми странами
Послание, адресованное мировому сообществу, было опубликовано иранской газетой Tehran Times.
«Моя администрация будет проводить политику, основанную на благоприятных возможностях, создавая баланс в отношениях со всеми странами», — говорится в сообщении.
Также Пезешкиан заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем.
Кроме того, иранский лидер подчеркнул, что Тегеран стремится к миру для народов России и Украины.