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Президент Ирана: Тегеран стремится к миру для народов России и Украины

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Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран стремится к миру для народов России и Украины.

Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

При этом иранский лидер отметил, что Тегеран будет поддерживать нацеленные на это инициативы.

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и моё правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — подчеркнул Пезешкиан.

Также он заявил, что страна дорожит дружбой с Россией и Китаем.

Ранее в МИД Ирана назвали ситуацию на Украине следствием провокационной политики НАТО.

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