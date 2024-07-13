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Губернатор: Псковская область готова оказать помощь вынужденным переселенцам из Латвии

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе готовят пункт временного размещения для соотечественников, которым грозит депортация из Латвии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, такие действия связаны с принятием парламентом Латвии очередных поправок к закону об эмиграции. 

«В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», — сказал Ведерников.

Ранее в Латвии приговорили женщину к трём годам заключения за поддержку России.

Также в июне на русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело.

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