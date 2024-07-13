Губернатор: Псковская область готова оказать помощь вынужденным переселенцам из Латвии
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, такие действия связаны с принятием парламентом Латвии очередных поправок к закону об эмиграции.
«В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», — сказал Ведерников.
Ранее в Латвии приговорили женщину к трём годам заключения за поддержку России.
Также в июне на русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело.