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В Латвии приговорили женщину к трём годам заключения за поддержку России

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Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к трём годам тюрьмы за поддержку России.
В Латвии приговорили женщину к трём годам заключения за поддержку России
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

По данным портала Delfi, женщину обвинили в «публичном оправдании военных преступлений». Ранее ей давали условный срок в один год.

Отмечается, что Крейле появлялась на публичных мероприятиях, выражая поддержку действиям России на Украине одеждой. Кроме того, на окнах своего дома она вывесила российский флаг и надпись «Путин — мой друг».

В июне на русскоязычную латышку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело.

Поводом стали кирпичи, которые Елена выставила у себя на окне. На одной их стороне был триколор, на другой — цвета флага Латвии, а также надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».

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