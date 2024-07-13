Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности вместе с ним
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — говорится в сообщении.
Ранее Байден заявил, что, кроме него, нет квалифицированных кандидатов в президенты США.
При этом в Bloomberg писали, что оговорки Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья.
Также в Axios отмечали, что помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его состоянии здоровья.