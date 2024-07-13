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Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности вместе с ним

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с ним и другими кандидатами.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что, кроме него, нет квалифицированных кандидатов в президенты США.

При этом в Bloomberg писали, что оговорки Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья.

Также в Axios отмечали, что помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его состоянии здоровья.

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