Bloomberg: оговорки Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья

Оговорки, которые американский президент Джо Байден допускал во время саммита НАТО в Вашингтоне, усилили опасения по поводу его умственных способностей.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что в интернете ошибки Байдена вызвали насмешки. В публикации говорится, что оговорки усилили опасения некоторых людей по поводу умственных способностей Байдена. Ранее Байден, говоря о политических способностях вице-президента США Камалы Харрис, перепутал её с экс-президентом Дональдом Трампом. Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Владимиру Путину» вместо Владимира Зеленского.