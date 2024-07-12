Bloomberg: оговорки Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в интернете ошибки Байдена вызвали насмешки. В публикации говорится, что оговорки усилили опасения некоторых людей по поводу умственных способностей Байдена.
Ранее Байден, говоря о политических способностях вице-президента США Камалы Харрис, перепутал её с экс-президентом Дональдом Трампом.
Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Владимиру Путину» вместо Владимира Зеленского.