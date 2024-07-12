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Bloomberg: оговорки Байдена усилили опасения по поводу его ментального здоровья

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Оговорки, которые американский президент Джо Байден допускал во время саммита НАТО в Вашингтоне, усилили опасения по поводу его умственных способностей.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в интернете ошибки Байдена вызвали насмешки. В публикации говорится, что оговорки усилили опасения некоторых людей по поводу умственных способностей Байдена.

Ранее Байден, говоря о политических способностях вице-президента США Камалы Харрис, перепутал её с экс-президентом Дональдом Трампом.

Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Владимиру Путину» вместо Владимира Зеленского.

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