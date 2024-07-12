Посол Антонов: НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Североатлантический альянс декларирует право применять силу в любой точке планеты под разными предлогами.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом», — заявил Антонов.

По его словам, страны «золотого миллиарда» намереваются держать в «придавленном состоянии и высасывать соки» из всех регионов мира.

Посол отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне некоторые трезвые высказывания в поддержку дипломатического урегулирования кризиса на Украине «забивались» русофобской риторикой.

Как считает Антонов, саммит альянса показал, что представители блока готовятся к военному конфликту.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто полностью вовлечено в украинский конфликт.