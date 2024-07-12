Посол Антонов: саммит НАТО показал, что альянс встал на путь подготовки к войне

Саммит НАТО в Вашингтоне показал, что представители альянса готовятся к военному конфликту.

Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Натовцы бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны. Россия вновь названа первостепенной угрозой», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Антонов также отметил, что в ходе саммита мысли о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине «забивала» риторика русофобов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО выступил против вовлечения альянса в украинский конфликт.