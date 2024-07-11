Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных стран
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В заявлении миссии говорится, что Пекин призывает НАТО «знать своё место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона».
Кроме того, в китайской миссии призвали блок не нарушать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран».
«Азиатско-Тихоокеанский регион — это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр», — цитирует заявление РИА Новости.
В миссии также отметили, что высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, подстрекательства и клеветы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в своей декларации направил Пекину «самое серьёзное из возможных посланий».