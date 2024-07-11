Столтенберг: страны НАТО призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы призываем КНР… прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», — сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что Китай должен перестать, в частности, передавать России продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырьё, которые используются в оборонной промышленности.
В посольстве КНР в США, в свою очередь, заявили, что Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине.
Также в НАТО отметили, что углубление отношений России и Белоруссии угрожает альянсу.