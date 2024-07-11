Столтенберг: страны НАТО призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю «самое серьёзное из возможных посланий» с призывом прекратить сотрудничество с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы призываем КНР… прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что Китай должен перестать, в частности, передавать России продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырьё, которые используются в оборонной промышленности.

В посольстве КНР в США, в свою очередь, заявили, что Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине.

Также в НАТО отметили, что углубление отношений России и Белоруссии угрожает альянсу.