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В НАТО заявили, что углубление отношений России и Белоруссии угрожает альянсу

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Страны НАТО утверждают, что углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии имеет негативные последствия для безопасности альянса.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита Североатлантического альянса.

«Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развёртывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса», — отмечается в документе.

Ранее НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России.

Кроме того, сообщалось, что в НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России.

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