В НАТО заявили, что углубление отношений России и Белоруссии угрожает альянсу
Об этом говорится в декларации по итогам саммита Североатлантического альянса.
«Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развёртывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса», — отмечается в документе.
Ранее НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России.
Кроме того, сообщалось, что в НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России.