В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России

К следующему саммиту НАТО страны — участницы объединения разработают рекомендации по стратегическому подходу к России, следует из итогового коммюнике.

«Для нашего следующего саммита мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки безопасности», — говорится в документе.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что НАТО не должно отставать от российского оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что НАТО планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет, пополнив их истребителями F-35, танками, кораблями, подводными лодками, системами ПВО, боевыми машинами и артиллерией.