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В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России

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К следующему саммиту НАТО страны — участницы объединения разработают рекомендации по стратегическому подходу к России, следует из итогового коммюнике.

«Для нашего следующего саммита мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки безопасности», — говорится в документе

Президент США Джо Байден ранее заявил, что НАТО не должно отставать от российского оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что НАТО планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет, пополнив их истребителями F-35, танками, кораблями, подводными лодками, системами ПВО, боевыми машинами и артиллерией.

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