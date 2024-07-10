В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России
«Для нашего следующего саммита мы разработаем рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся обстановки безопасности», — говорится в документе.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что НАТО не должно отставать от российского оборонно-промышленного комплекса.
Также сообщалось, что НАТО планирует существенно увеличить свои военные арсеналы в ближайшие пять лет, пополнив их истребителями F-35, танками, кораблями, подводными лодками, системами ПВО, боевыми машинами и артиллерией.