Посольство КНР в США: Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы привержены содействию переговорам во благо установления мира», — заявили в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Китай не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Ранее в МИД КНР заявили, что НАТО создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире.
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.