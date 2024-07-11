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Посольство КНР в США: Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине

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В посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Китай не является соучастником украинского конфликта и не поставляет оружие какой-либо из его сторон.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы привержены содействию переговорам во благо установления мира», — заявили в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что Китай не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Ранее в МИД КНР заявили, что НАТО создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

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