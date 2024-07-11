Миссия КНР при ЕС: Пекин выступает против лживых высказываний на саммите НАТО
«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне изобилует менталитетом холодной войны и воинственной риторикой», — передаёт РИА Новости слова представителя миссии.
При этом подчёркивается, что Пекин сделал НАТО строгое представление.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю «самое серьёзное из возможных посланий» с призывом прекратить сотрудничество с Россией.