Миссия КНР при ЕС: Пекин выступает против лживых высказываний на саммите НАТО

В миссии Китая при ЕС заявили, что высказывания о КНР в декларации саммита НАТО полны лжи, подстрекательства и клеветы.

«Декларация саммита НАТО в Вашингтоне изобилует менталитетом холодной войны и воинственной риторикой», — передаёт РИА Новости слова представителя миссии. При этом подчёркивается, что Пекин сделал НАТО строгое представление. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю «самое серьёзное из возможных посланий» с призывом прекратить сотрудничество с Россией.