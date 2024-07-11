Экономист Сакс: декларация НАТО показала нулевой интерес к миру на Украине
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«(Декларация. — RT) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путём переговоров. Вместо этого она подчёркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО... и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.
При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что координация альянсом военных поставок Украине не сделает его частью конфликта.