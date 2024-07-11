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Столтенберг: координация НАТО военных поставок Киеву не сделает альянс частью конфликта

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что координация альянсом военных поставок Украине не сделает его частью конфликта.

Об этом он рассказал на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

«Мы возьмём в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить своё право на самооборону», — сказал Столтенберг. 

Ранее Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины.

Также лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.

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