Столтенберг: координация НАТО военных поставок Киеву не сделает альянс частью конфликта
Об этом он рассказал на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, передаёт ТАСС.
«Мы возьмём в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить своё право на самооборону», — сказал Столтенберг.
Ранее Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины.
Также лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.