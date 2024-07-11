Столтенберг: координация НАТО военных поставок Киеву не сделает альянс частью конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что координация альянсом военных поставок Украине не сделает его частью конфликта.

Об этом он рассказал на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

«Мы возьмём в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить своё право на самооборону», — сказал Столтенберг.

Ранее Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины.

Также лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.