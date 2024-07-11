RT в Telegram
Подпишись

Посольство: КНР выступает против упоминания себя в документах НАТО как «угрозы»

Короткая ссылка
Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве «угрозы» и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес.

Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, передаёт РИА Новости.

«Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — отметили в диппредставительстве.

Также в посольстве подчеркнули, что Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине.

Кроме того, в МИД КНР заявили, что НАТО создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю «самое серьёзное из возможных посланий» с призывом прекратить сотрудничество с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить