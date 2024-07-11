Посольство: КНР выступает против упоминания себя в документах НАТО как «угрозы»

Китай выступает против упоминания себя в документах НАТО в качестве «угрозы» и считает, что альянс должен прекратить выдвигать необоснованные обвинения в его адрес.

Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, передаёт РИА Новости.

«Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — отметили в диппредставительстве.

Также в посольстве подчеркнули, что Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине.

Кроме того, в МИД КНР заявили, что НАТО создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю «самое серьёзное из возможных посланий» с призывом прекратить сотрудничество с Россией.