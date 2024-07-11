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CNN: ядерные проекты открыли новый этап в отношениях России и Индии

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Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нью-Дели.

Об этом информирует CNN.

«Отношения Моди и Путина... теперь «позеленели». Мало того, они стали ещё и ядерными», — передаёт телеканал.

При этом в материале отмечается, что углубление ядерного сотрудничества свяжет обе страны на десятилетия вперёд.

Ранее в МИД Индии назвали чрезвычайно успешным визит индийского премьера Нарендры Моди в Москву.

В МИД России отметили, что визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром.

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