CNN: ядерные проекты открыли новый этап в отношениях России и Индии
Об этом информирует CNN.
«Отношения Моди и Путина... теперь «позеленели». Мало того, они стали ещё и ядерными», — передаёт телеканал.
При этом в материале отмечается, что углубление ядерного сотрудничества свяжет обе страны на десятилетия вперёд.
Ранее в МИД Индии назвали чрезвычайно успешным визит индийского премьера Нарендры Моди в Москву.
В МИД России отметили, что визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром.