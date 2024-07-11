Страны НАТО договорились продолжить противостоять гибридным угрозам.

Об этом говорится в совместной декларации членов альянса.

Согласно документу государственные и негосударственные акторы используют «всё более агрессивные действия гибридного характера против союзников».

«Мы продолжим готовиться к гибридным угрозам и вызовам, сдерживать их, защищаться от них и противодействовать им», — говорится в тексте.

Ранее в НАТО заявили, что углубление отношений России и Белоруссии угрожает альянсу.

Также сообщалось, что НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше.