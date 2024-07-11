НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше

Страны НАТО повышают потенциал своих ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита Североатлантического альянса.

«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», — отмечается в документе.

Ранее Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины.

Также лидеры НАТО договорились расширять присутствие альянса в Чёрном море.