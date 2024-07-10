Итальянский инженер уехал в Россию из-за русофобии на родине
- РИА Новости
Он рассказал RT, что раньше курировал интересы итальянских компаний в СССР. Три года назад он решил работать с компаниями из стран БРИКС.
С началом СВО его старшая дочь столкнулась с травлей в школе на фоне того, что её семья — пророссийская. Дети обзывали девочку «проституткой» и угрожали сжечь дом.
«Она пришла домой в слезах, я устроил в школе скандал. И я решил, что нужно всё продавать и уезжать в Россию. А сюда приезжать пару раз в год как туристы», — рассказал Джованни.
Петрициоли заключил контракт на три года с краснодарской фирмой по строительству заводов и агрокомплексов, курирует контракты с несколькими компаниями из Турции, Китая и Ирана. В Италии всё имущество семья выставила на продажу. Старшие дети уехали жить в Австралию.
Ранее RT рассказывал об итальянце Джанлуке, который уже более десяти лет живёт в Екатеринбурге. На Урале он встретил свою любовь и сейчас оформляет российское гражданство. По его словам, он хочет навсегда остаться в нашей стране, потому что поддерживает традиционные ценности.