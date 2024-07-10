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Премьер Норвегии: Украине не предложат вступить в НАТО по итогам саммита

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Украине не предложат вступить в НАТО по итогам саммита, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Премьер Норвегии: Украине не предложат вступить в НАТО по итогам саммита
  • AP

«Я не думаю, что будет какое-то приглашение по итогу саммита в этом году, но всё остальное будет говорить о таком будущем», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит — страны-участницы понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально.

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