Премьер Норвегии: Украине не предложат вступить в НАТО по итогам саммита

Украине не предложат вступить в НАТО по итогам саммита, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Я не думаю, что будет какое-то приглашение по итогу саммита в этом году, но всё остальное будет говорить о таком будущем», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит — страны-участницы понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально.